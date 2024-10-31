Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin 110 Paket Ele Geçirildi

Batman'da yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta 5 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman, Binatlı karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, durdurulan araçta 1 şahsa ait olduğu belirlenen 5 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan jandarma ekipleri, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. - BATMAN