Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4600 Paket Ele Geçirildi
Batman'da emniyet güçleri tarafından bir tankerde yapılan kontrolde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4600 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Batman'da bir tankerde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir tankerde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa