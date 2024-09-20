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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 16 Bin Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 16 Bin Paket Ele Geçirildi
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Batman İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde düzenlenen operasyonda toplam 16 bin paket kaçak sigara ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirirken, 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde bir pasaja düzenlenen operasyonda 16 bin paket kaçak sigara, elektronik sigara gibi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezindeki bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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