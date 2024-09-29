Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1121 Paket Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan bir yolcu minibüsünde 1121 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman-Gercüş karayolunda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada, araçta yolcu olarak bulunan bir şahsa ait olduğu belirlenen 1121 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan jandarma ekiplerince, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN