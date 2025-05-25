Batman'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Batman'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Batman'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir tırda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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