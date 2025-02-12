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Batman'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Batman'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Batman'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 84 bin TL değerinde 210 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 210 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken Köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın farklı gizli bölmelerinde zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 210 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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