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Batman'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: 5 Gözaltı

Batman'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: 5 Gözaltı
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda farklı miktarlarda kaçak elektronik eşya ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kaçak telefon satışı yapıldığı tespit edilen 2 farklı adreste 17 adet cep telefonu, 195 adet şarj kablosu, 179 adet şarj adaptörü, 1 adet kaçak cep telefonlarının IMEI numaralarının değiştirilmesinde kullanılan programların yüklü bulunduğu lap top ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Teknoloji Politika Güvenlik 3-sayfa batman Hukuk Suç

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