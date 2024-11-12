Üye Girişi
Haberler

Batman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 22 Ton Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 22 Ton Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapılan denetimlerde bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da yapılan denetimlerde bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman-Bitlis Yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti

 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı

Cansız bedeni gölette bulunan başkandan geriye sitem dolu mektup kaldı
Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük

Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasını CHP böyle gördü: Bizim düşündüğümüzden daha büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu? Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar? MasterChef Pakora tarifi! En güzel pakora tarifi! Pakora tarifi nasıl yapılır? Pakora için malzemeler! Uzak Şehir karakterleri kim? Uzak Şehir Cihan kim? Uzak Şehir Alya kim? Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.