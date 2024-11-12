Batman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 22 Ton Ele Geçirildi

Batman'da yapılan denetimlerde bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman-Bitlis Yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - BATMAN