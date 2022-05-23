Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandıBATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
BATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Sağlık Mahallesi'nde gece 02.30 sularında direğe bağlı internet kablolarını demir makasla kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı.
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa