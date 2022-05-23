Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

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Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandıBATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

BATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Sağlık Mahallesi'nde gece 02.30 sularında direğe bağlı internet kablolarını demir makasla kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Batman, 3. Sayfa, Haberler

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