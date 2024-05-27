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Batman'da Jandarma, Otomobilin Motor Kısmına Giren Kedi Yavrusunu Kurtardı

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Batman'ın Sason ilçesinde bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi yavrusu, jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yavru kedi, araç sahibi tarafından sahiplenilerek koruma altına alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi yavrusu yoldan geçen jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede bir binanın önünde park halinde bulunan aracın içerisine kedi yavrusu girdi. Yoldan geçen çocukların durumu fark etmesi üzerine araç sahibine ve iş dönüşü evine gitmeye çalışan jandarma personellerine bildirerek yardım istedi. Jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucunda girdiği yerden çıkarılan ve durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, araç sahibi tarafından sahiplenerek koruma altına alındı. Kedi yavrusunun kurtarılmasının ardından sevinci gözlerinden okunan araç sahibi, Müzeyyen Eker, park halinde bulunan otomobiline sıkışan kedi yavrusunun çok güzel olduğunu belirterek evinde besleyeceğini söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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