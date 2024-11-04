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Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: 75 Gözaltı

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Batman'da, belediye binası önünde izinsiz yapılan yürüyüşte polise taş atan gruba müdahale edildi. Olaylar sonucunda 75 kişi gözaltına alındı.

Batman'da izinsiz yürüyüşte polise taş atarak, belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 75 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor. - BATMAN

Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: 75 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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