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Batman'da İntihar Girişimi Başarılı Şekilde Sonlandırıldı

Batman'da İntihar Girişimi Başarılı Şekilde Sonlandırıldı
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Batman'da bir şahıs 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu ancak polis ekipleri sayesinde ikna edilerek indirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.

Batman'da 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan indirildi.

Diyarbakır Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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