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Batman'da internet dolandırıcılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

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Batman'da düzenlenen operasyonda, internet üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan 204 şüpheliden 15'i tutuklandı. 189 kişi ise serbest bırakıldı.

Batman'da internet üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 204 kişiden 15'i i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 204 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 189 kişi serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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