Batman'da inşaat bekçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da 4 katlı bir binanın bekçiliğini yapan yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edilinen bilgiye göre olay Batman Bayındır Mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bina inşaatında gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki M.T isimli vatandaş, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 60 yaşındaki M.T inşaat bekçisi cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.