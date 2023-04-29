Batman'da inşaat bekçisi asansör boşluğuna düşerek öldü

Batman'da 4 katlı bir binanın bekçiliğini yapan yaşlı adam, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı bina inşaatında gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki M.T., asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.T.'nin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN