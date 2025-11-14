Batman'da İnşaat Alanında Çöken Beton Kalıbı 2 İşçiyi Yaraladı

Batman'da bir inşaat alanında çöken beton kalıbı altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir inşaat alanında beton kalıbı çöktü. 2 işçi çöken beton kalıplar altında kaldı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkartılan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN