Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Gültepe Kavşağı'nda 40 AAC 871 plakalı ve Peugeot marka 07 HUS 69 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN