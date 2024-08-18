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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 40 AAC 871 plakalı ve 07 HUS 69 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Gültepe Kavşağı'nda 40 AAC 871 plakalı ve Peugeot marka 07 HUS 69 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa trafik batman İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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