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Batman'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Batman'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
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Batman'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi 4053'üncü Sokak'ta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 59 ADT 334 ve 20 J 0092 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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