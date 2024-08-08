Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 72 AC 478 plakalı otomobil ile 34 UG 0425 plakalı otomobil Beşiri İkiköprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN