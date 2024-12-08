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Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Siirt çevreyolu Körük Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt çevreyolu Körük Kavşağı'nda seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, iki sürücü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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