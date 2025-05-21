Batman'da İki Katlı Binada Yangın

Batman'da iki katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Cudi Mahallesi'nde iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, daire kullanılmaz hale geldi. - BATMAN