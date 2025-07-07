Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı. F.A. (23) ve S.A. (22) yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, GAP Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada F.A. (23) ve S.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yerde 4 mermi çekirdeği tespit edilerek numaralandırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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