Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Batman kent merkezinde Petrol Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 26 ve 27 yaşındaki iki şahıs yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürecinde dikkat çekiyor.
Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Petrol Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada S.T. (26), ve Y.K. (27) isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN