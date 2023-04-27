Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralıBATMAN Batman Huzur Mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Batman'da iki grup arasında silahlı Kavga : 2 yaralı
BATMAN Batman Huzur Mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Batman Huzur Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılarda sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - 3. Sayfa