Batman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
GAP Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, tarafları ayırarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Batman'da iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahalede bulundu.
GAP Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan olmazken polis tarafları ayırdı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN