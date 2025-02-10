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Batman'da İki Farklı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Batman'da İki Farklı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Batman'da iki ayrı motosiklet kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Olaylar, motosiklet ile karşı yönden gelen otomobillerin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde H.Ç. (17) idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise Pazar Yeri Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.T. (15) idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç çarpıştı. Bu kazada da motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazaların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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