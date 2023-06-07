Batman'da iki çocuğun bisiklet çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki çocuk apartmanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Apartman sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini polise verdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa