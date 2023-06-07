Batman'da iki çocuğun bisiklet çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki çocuk apartmanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Apartman sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini polise verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı - BATMAN