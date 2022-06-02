Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü - Haberler

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Armutlu köyünde iki grupta arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda ilk bilgilere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu öğrenildi. - BATMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa