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Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Yakalandı

Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Yakalandı
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Batman'da girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın, hırsızlık malzemeleriyle birlikte yakalandı. Yapılan incelemelerde evlerden çalınan altın ve takılar ele geçirildi. Kadınlardan biri tutuklandı.

Batman'da girdikleri evlerdeki binlerce lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 kadın, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kadın ve 1 çocuğun kaçma girişiminde bulunması üzerine; yakalanarak çıktıkları apartmanda kamera incelemeleri yapılmasıyla evlerden altın çaldıkları tespit edildiği belirtildi. Şahısların çantalarında yapılan aramda, 10 adet çeyrek altın, 1 adet reşat altın, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir kolye, 4 adet bilezik ve kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı, bakır tel, parmak izi bırakmamak için kullanılan ten çoraplar ele geçirildiği ifade edildiği açıklamada, C.G. ve M.Ç. isimli kadınlar ile suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Ç.G. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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