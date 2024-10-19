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Batman'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçluları Yakalandı

Batman'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçluları Yakalandı
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34 farklı suçtan aranan F.Y. ve 21 dolandırıcılıktan aranan D.A., yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Batman'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan 34 farklı suçtan aranan F.Y ile 21 farklı dolandırıcılık suçundan aranan D.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılana açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Batman'da cezaevi firarisi, 34 farklı suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 37 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Y. ile 21 farklı suç kaydı ve dolandırıcılık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. ile ilgili yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde operasyonlar sonucu gözaltına alınmışlardır. F.Y ve D.A. isimli şahıslar, adli işlemlere müteakip tutuklanarak Batman kapalı ceza evi infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa batman Suç

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