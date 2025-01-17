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Batman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Batman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Batman'da, çeşitli ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Batman'da girdikleri bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ev ve iş yerinden hırsızlık olayının ihbarı üzerinde harekete geçerek çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda kent genelinde birçok hırsızlık olayının faili R.Y., R.Ç. ve A.A. A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

R.Y., R.Ç. ve suça sürüklenen çocuk A.A.A. isimli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı 2 adet televizyon mağdur şahsa teslim edildi. Şüpheliler R.Y ve R.Ç., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.A. ise serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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