Batman'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da iş yerinden inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı.

5 Şubat'ta Çarşı Mahallesi 1. Caddedeki hırdavat dükkanından sabaha karşı 120 bin lira değerinde altın, döviz ve inşaat malzemesi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN