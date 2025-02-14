Batman'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da bir iş yerinden inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, 5 Şubat'ta gerçekleşti ve hırsızlık sonrası 120 bin lira değerinde altın, döviz ve malzeme çalındı.
Batman'da iş yerinden inşaat malzemesi ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı.
5 Şubat'ta Çarşı Mahallesi 1. Caddedeki hırdavat dükkanından sabaha karşı 120 bin lira değerinde altın, döviz ve inşaat malzemesi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa