Batman'da Hırsızlık Görüntüleri Güvenlik Kamerasında
Batman'da bir hırsız, gece yarısı bir binanın bahçesine girerek 20 saniye içinde bisikleti çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Bisiklet sahibi, bisikletinin bulunmasını talep etti.
Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsızın, 20 saniyede bisikleti sırtlayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent merkezindeki bir binanın bahçesine giren kimliği belirsiz hırsız, gecenin karanlığından yararlanarak bahçede kilitli bulunan bisikletin kilidini kırarak aldıktan sonra bisikleti sırtlayıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı bina girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçeye giren kişinin 20 saniye içerisinde bisikletin kilidini kırarak sırtlayıp götürdüğü anlar yer alıyor.
Şikayetçi olan bisiklet sahibi, bisikletinin bir an önce bulunmasını istedi. - BATMAN