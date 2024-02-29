Batman'da Hırsızlar Saniyeler İçinde Bisikletleri Çaldı

Batman'da bir apartmana giren hırsızlar, iki bisikleti saniyeler içinde çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren hırsızlar, iki bisikleti çalarak kaçtı. Bisikletleri yerinde bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri, binaya giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığı, daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları görüldü. Hırsızların yakalanması için polis çalışma başlattı. - BATMAN