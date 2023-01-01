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Batman'da hırsızlar pes dedirtti, apartmanın su sayaçları çalındı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da hırsızlar pes dedirtti, apartmanın su sayaçları çalındı

Batman'da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı.

Batman'da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Gözünü karartan hırsızlar bir apartmana girip dairelerin su sayaçlarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar apartman dairelerinin su sayaçlarını çaldı. Sularının boşa aktığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şirinevler Batman 3. Sayfa Haberler

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