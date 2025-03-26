Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Batman'da Hırsızlar, Hayatını Kaybeden Kadının Birikimlerini Çaldı

Batman'da Hırsızlar, Hayatını Kaybeden Kadının Birikimlerini Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 92 yaşındaki Sıdıka Ekin'in hayatını kaybetmesinin ardından, hırsızlar boş evine girerek bir miktar para, altın ve televizyon çaldı. Ekin'in birikimlerinin torunu için toplandığı öğrenildi.

Batman'da hırsız veya hırsızlar, bir önce hayatını kaybeden kadının askerde olan torunu için biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı.

Alınan bilgiye göre, Sıdıka Ekin (92), yaklaşık bir ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hırsız veya hırsızlar, Petrolkent Mahallesi'nde olan boş eve girerek bir miktar para, bir miktar altın ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının yakınları kontrol amaçlı eve geldiklerinde hırsızların eve girdiğini öğrenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis, eve gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan Ekin'in çalınan birikimi askerde olan torunu için topladığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title