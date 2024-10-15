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Batman'da Haraç Çetesi Operasyonu: 7 Gözaltı

Batman'da Haraç Çetesi Operasyonu: 7 Gözaltı
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Batman'da düzenlenen operasyonda 'Daltonlar' isimli haraç çetesi çökertildi. İş adamından 10 milyon TL haraç isteyen çetenin üyeleri gözaltına alındı. Aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Batman'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, kentteki iş adamını tehdit ederek para isteyen, ayrıca evini ve aracını kurşunlayan 'Daltonlar' isimli haraç çetesi çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş adamından telefonla ve tehdit içerikli mesajlarla 10 milyon TL haraç istenmesi, ayrıca aynı kişinin 2 aracının ve evinin kurşunlanması üzerine harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 7 organize suç örgütü üyesi tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 194 adet 9.19 mm çaplı fişek, 6 adet 7.65 mm çaplı fişek, 1 pompalı tüfek, 1 adet kesici alet, 62 gram esrar, 11 gram skunk maddesi, 8 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan birinin "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik Mahkeme 3-sayfa Şiddet batman Suç

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