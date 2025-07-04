Batman'da Hapis Cezası Olan Zanlı Jandarma Tarafından Yakalandı

Batman'da Hapis Cezası Olan Zanlı Jandarma Tarafından Yakalandı
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Batman'da hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Batman'da hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan yakalaması olan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı.

Jandarma karakol komutanlığına götürülen şüpheli S.A. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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