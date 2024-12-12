Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Batman'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama

Batman'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 95 ton ham petrol çalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, çalınan akaryakıt ele geçirildi.

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TEPAO) üretim merkezinden 95 ton 184 litre ham petrol çalan 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Batman il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TEPAO) üretim merkezinden 95 ton 184 litre ham petrolü toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başka şahıslara temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çalınan akaryakıt ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın Türkiye ambargoları ortaya çıktı
img

Garson refleksiyle herkesi şaşkına çevirdi
img

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.