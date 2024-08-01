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Batman'da Hafif Ticari Araç Silahlı Saldırıya Uğradı

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Batman Raman Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Raman Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler yaklaştıkları 02 ACT 178 plakalı aracı pompalı silahla taradı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önemli alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Saldırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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