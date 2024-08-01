Batman'da Hafif Ticari Araç Silahlı Saldırıya Uğradı

Batman'da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Raman Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler yaklaştıkları 02 ACT 178 plakalı aracı pompalı silahla taradı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önemli alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN