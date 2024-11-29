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Batman'da Hafif Ticari Araç İluh Deresi'ne Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Hafif Ticari Araç İluh Deresi'ne Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, İluh Deresi'ne düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da İluh Deresi'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Güney çevreyolu mevkisinde 72 ABY 650 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İluh Deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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