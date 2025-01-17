Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Batman TPAO Bulvarı eski havaalanı mevkiinde 33 ASE 897 plakalı hafif ticari araç ile 50 DZ 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN