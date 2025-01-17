Üye Girişi
Haberler
İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Batman TPAO Bulvarı eski havaalanı mevkiinde 33 ASE 897 plakalı hafif ticari araç ile 50 DZ 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkez Bankası Başkanı sinyali verdi
img

"Bu bir savaş ilanıdır"
img

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

Peygamberliğini ilan etmişti! Bu kez inanmayanlara seslendi
Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.