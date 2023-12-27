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Batman'da güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi hayrete düşürdü

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Batman merkezinde bulunan bir inşaatta, eğimli çatıda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi, görenleri şaşkına çevirdi. İşçi, canını hiçe sayarak tehlikeli çalışmayı sürdürdü.

Batman'da 11 katlı bir binanın çatı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan ölüme meydan okurcasına çalışan inşaat işçisi, görenleri hayrete düşürdü.

Batman merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir inşaatta kameraya yansıyan görüntülerde, eğimli bir çatıda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisinin adeta canını hiçe saydığı görüldü. Tehlikeli çalışmayı sürdüren inşaat işçisi, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek zorlanarak çalıştı. Tüm bu yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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