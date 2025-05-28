Batman'da Gümrük Kaçağı 63 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Batman'da takibe alınan bir otomobilde yapılan aramalarda 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Batman'da takibe alınan otomobilde yapılan aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı takibe alarak arama başlattı.
Yapılan aramalarda ayrı poşetler içerisine zulalanmış 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa