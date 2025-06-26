Batman'da Gümrük Kaçağı 1300 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı 1300 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir otomobilde gümrük kaçağı bin 300 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde ve koltuk altlarında gizlenmiş halde bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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