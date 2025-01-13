Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da tır kasasında kaçak göçmen taşıyan 2 kişi tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, tırlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye girmiş 5 göçmen yakalandı.

Batman'da tır kasasında kente kaçak yollarla göçmen getiren 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda ülkeye illegal yollarla girmiş ve ülke içerisinde başka illere götürülen 5 kişi tır dorselerinde yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından idari işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yakalanan şüpheli 2 şahıs ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tüm hekimlere yeni yetki verildi
img

Yapılan son zamma isyan etti
img

Türkiye'nin konuştuğu isme yurt dışı çıkış yasağı getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.