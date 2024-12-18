Batman'da Geri Manevra Yapan Otomobil Seyyar Tabla Aracına Çarptı

Batman'da geri manevra yapan otomobil, arkada bulunan seyyar tabla aracına çarptı, çarpmanın etkisiyle seyyar tabla, 38 yaşında vatandaşın üzerine devrildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza Batman'ın Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Geri manevra yapan bir otomobil, arkasında bulunan seyyar tabla aracını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen seyyar tabla aracı, yanında bulunan 38 yaşındaki B.V. isimli vatandaşın üzerine devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı B.V.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN