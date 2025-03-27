Batman'da Genç, Parmağa Sıkışan Yüzüğünden İtfaiye Yardımıyla Kurtuldu

Batman'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye erleri çıkarttı

BATMAN - Batman İluh Devlet Hastanesi'nde 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından doktor gözetiminde gerçekleştirilen bir saatlik titiz çalışma sonucunda çıkarıldı.

Batman'da 21 yaşındaki genç, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye eri Mehmet Aktan, parmakta sıkışan yüzüğü İluh Devlet Hastanesi'nde doktor gözetiminde bir saatlik çalışmanın sonunda çıkarttı.