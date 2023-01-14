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Batman'da genç kadın sokak ortasında bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da genç kadın sokak ortasında bıçaklandı

Batman'da 27 yaşındaki genç kadın kendisini takip eden erkek tarafından bacağından bıçaklandı.

Batman'da 27 yaşındaki genç kadın kendisini takip eden erkek tarafından bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan kadın olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki K.O. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar hemen genç kadının yanına koştu. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken, vatandaşlar ambulans çağırdı. Sol bacağından bıçaklanan kadın olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman 3. Sayfa Haberler

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