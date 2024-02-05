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Batman'da freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı

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Batman'da freni patlayan bir kamyon, yol kenarında bekleyen başka bir kamyona arkadan çarptı. Kazada sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Batman'da freni patlayan kamyon, yol kenarında bekleyen bir başka kamyona arkadan çarptı. Kazada sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Gültepe Mahallesi'nde harekat halinde olan yüklü kamyon, freninin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen 34 DD 5276 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan adı öğrenilemeyen sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Batman İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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